Plus de 70 projets primés par le laboratoire bruxellois de rénovation durable Renolab

Depuis la création de Renolab, fin 2021, ce sont pas moins de 144 projets qui ont été soutenus, pour un budget total de 11,045 millions d'euros.

Parmi les lauréats, on trouve le musée BELvue, dont les façades et les toitures seront rénovées en tenant compte de l'efficacité énergétique et du caractère patrimonial du bâtiment. La transformation d'une synagogue désaffectée à Schaerbeek en école de hip-hop à vocation socioculturelle a également été primée. Le projet "Ransbeek", qui vise à rénover des logements pour seniors en y intégrant un centre collectif pour personnes déficientes, a bénéficié d'une aide financière de 315.000 euros. Mais c'est "Renov-Roue-Rad", chapeauté par le collectif de La Roue à Anderlecht, qui remporte la palme avec une subvention de plus de 770.000 euros. Cette initiative prévoit une rénovation énergétique collective à l'échelle d'un quartier entier.