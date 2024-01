Plus de 7.300 emplois menacés à la suite d'un licenciement collectif en 2023

Plus de 7.300 travailleurs issus de 83 entreprises ont été concernés en 2023 par l'annonce de l'intention de procéder à un licenciement collectif, ressort-il des statistiques publiées lundi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le nombre d'emplois menacés par des licenciements collectifs est en forte hausse par rapport à 2022, année durant laquelle 61 entreprises avaient annoncé l'intention de mener une telle procédure, pour un total de 3.075 emplois. Il s'agissait cette année-là du nombre d'annonces de licenciements collectifs le plus bas depuis plus de dix ans.

Selon le SPF, 4.550 emplois menacés en 2023, soit 62% du total belge, étaient occupés en Flandre, contre 1.879 en Wallonie (25,6%) et 910 à Bruxelles (12,4%). La province d'Anvers a été la plus affectée par les annonces de licenciements collectifs avec 1.537 travailleurs concernés, devant le Hainaut (1.405) et le Limbourg (1.182). Le Brabant wallon est au contraire la province la moins touchée avec 117 employés sous la menace d'un limogeage.