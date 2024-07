Plus de 87.000 tonnes de pneus usés collectés en Belgique en 2023

En 2023, 87.441 tonnes de pneus usés ont été collectés en Belgique, ce qui constitue un record, indique le rapport annuel de l'ASBL Recytyre, qui en assure la collecte et le recyclage. Ce sont ceux des voitures particulières qui ont connu la plus forte augmentation, avec 20% de pneus collectés en plus en 2023 qu'il y a 10 ans.

Les objectifs gouvernementaux en matière de réemploi ou de rechapage (pose mécanique d'une nouvelle bande de roulement sur un pneu dont la carcasse est toujours intacte, etc.) sont, en revanche, plus difficiles à atteindre, reconnaît l'ASBL. Elle compte d'ailleurs lancer une campagne pour encourager les entreprises de transport à privilégier davantage l'utilisation de pneus rechapés.

La décision de la Commission européenne d'interdire la vente de granulés de caoutchouc et de polymères pour les terrains de sport synthétiques à partir de 2031 oblige l'ensemble du secteur à se réinventer, rappelle l'organisme. Un nouveau débouché possible est la pyrolyse, une méthode chimique qui consiste à chauffer les pneus à +/- 500 degrés dans un four à pyrolyse et à en extraire du noir de carbone et de l'huile.

Plusieurs projets sont annoncés en Belgique. L'usine de la start-up wallonne Risorce, à Baelen (province de Liège), est ainsi en cours de construction.