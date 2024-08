Plus de bénéfices pour le holding Ackermans & van Haaren

Le holding anversois Ackermans & van Haaren (AvH) a réalisé un bénéfice net de 200,4 millions d'euros au premier semestre, soit une croissance de 17% par rapport à la même période l'année dernière, a-t-il annoncé vendredi. La société, qui comprend le groupe de dragage et de construction de parcs éoliens offshore Deme, la compagnie de construction CFE, Delen Private Bank et le groupe agro-industriel Sipef, a déclaré être "en bonne voie pour réaliser un bénéfice net pour l'ensemble de 2024 plus élevé qu'en 2023".

Le holding AvH a également affirmé qu'il poursuivra ses recherches de nouvelles opportunités d'investissement. Il a d'ailleurs récemment pris une participation dans la société de gestion des navires V.Group. Le holding dispose d'une trésorerie de plus de 400 millions d'euros.

Les résultats de diverses filiales, à l'instar de Deme et Sipef, ont déjà été publiés ces derniers jours. Vendredi, c'est la branche Private Banking qui tire son épingle du jeu, avec un nouveau résultat record, un bénéfice net de 116,2 millions d'euros. Celui-ci est lié à un montant d'argent entrant plus important, à hauteur de plus de 70 milliards, et à un rendement accru.