Plus de la moitié des anciens travailleurs de Van Hool ont retrouvé un emploi

Plus de la moitié des anciens travailleurs du constructeur de bus Van Hool de Koningshooikt ont retrouvé un emploi trois mois plus tard, annonce lundi le VDAB dans un communiqué. Ce chiffre inclut également les plusieurs centaines de personnes qui travaillent chez GRW et VDL, les sociétés qui ont repris une partie de Van Hool.