Plus de passagers mais moins de fret en 2023 pour l'aéroport d'Ostende

Le trafic de fret a toutefois connu une baisse en un an, passant de 51.000 tonnes de cargaisons transportées en 2022 à 33.000 en 2023. "Après quelques années particulièrement fastes pour le fret aérien, l'évolution économique dans le monde a entraîné une baisse de la demande. L'augmentation du nombre de vols de passagers a entraîné une baisse du nombre de vols de fret", a expliqué M. Dumas. "Cette baisse est d'autant plus marquée à Ostende à la suite du départ soudain de Qatar Airways Cargo en avril dernier."

Durant cette année, l'aéroport d'Ostende a proposé la ville turque d'Antalya comme nouvelle destination. "Cela a donné une impulsion positive à ces statistiques", a indiqué le directeur exécutif Eric Dumas. "Cette année, nous inclurons à nouveau les villes égyptiennes de Charm-el-Cheikh et Hurghada dans notre offre", a-t-il ajouté.

Du 25 janvier au 27 mars, l'aéroport d'Ostende sera fermé en raison de travaux de rénovation de la piste et des voies de circulation. Cette rénovation permettra de réduire les nuisances sonores et les émissions de CO2. "À partir de la fin mars, nous serons prêts à accueillir à nouveau nos passagers et nous nous réjouissons de la réussite future de nos activités", a conclu M. Dumas.