Plus d'un million de Belges sont désormais multipropriétaires

Le nombre de multipropriétaires belges a grimpé de 7% entre 2022 et 2023, pour atteindre 1,15 million, soit 10% de la population, selon les données de BNP Paribas Fortis (BNPPF) et du SPF Finances, écrivent jeudi Le Soir, L'Echo, la DH, De Tijd et Het Laatste Nieuws.