Plus d'un million de jours de travail perdus dans la construction à cause de la pluie

Le secteur de la construction et de l'installation a connu au premier semestre 1,02 million de jours d'intempéries, soit 5% de l'ensemble des jours de travail, indique mardi Embuild, la fédération de la construction. Les jours de pluie ont été 34% plus nombreux que lors des six premiers mois de l'année 2023 et deux fois plus fréquents qu'au premier semestre 2022.