Plus d'une centaine de projets de développement durable soutenus par la Loterie Nationale

La Loterie Nationale remettait officiellement mercredi leur diplôme aux 112 candidats sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "développement durable" lancé au printemps dernier. L'initiative, dotée de 2,25 millions d'euros, était organisée en collaboration avec le ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, Vincent Van Peteghem (CD&V) et la ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Zakia Khattabi (Ecolo).

Le jury s'est vu soumettre 236 projets, dont 179 ont été jugés recevables et finalement 112 choisis pour être soutenus. Toutes les organisations à but non lucratif, fondations d'utilité publique ou coopérations à finalité sociale actives dans ce domaine pouvaient poser leur candidature.

Cycle Farm, une coopérative bruxelloise qui cultive sur de petits terrains sans produits chimiques, fait partie des lauréats et a reçu un chèque de 17.500 euros pour développer son projet de mettre en ligne des formations en maraîchage urbain sur petites surfaces.