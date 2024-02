Plusieurs tunnels fermés à Bruxelles, les stations de métro Maelbeek et Schuman aussi

Les tunnels bruxellois Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire et Loi sont fermés en direction du Centre, fait savoir lundi matin vers 06h00, Bruxelles Mobilité sur X (anciennement Twitter). C'est le cas également des stations de métro Schuman et Maelbeek et de la rue Belliard, indique la police Bruxelles Capitale Ixelles sur X.