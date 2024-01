Polestar, filiale de Volvo, supprime 450 emplois dans le monde

D'après ce dernier, Polestar doit "adapter l'ampleur de ses activités". La société invoque des "conditions de marché difficiles", après avoir vendu moins de voitures que prévu l'année dernière. Le marché global des voitures électriques est confronté à une demande plus faible en raison de l'inflation élevée et des subventions plus faibles.

La filiale avait déjà annoncé en novembre qu'elle allait mettre en œuvre une nouvelle stratégie à la suite de résultats décevants. La société souhaitait ainsi réduire sa dépendance envers ses principaux bailleurs de fonds, Volvo et Geely.