Polluants éternels: à son tour, le Sénat légifère contre les PFAS

L'initiative du député écologiste Nicolas Thierry semble recueillir un accueil consensuel à la chambre haute, où l'alliance majoritaire de droite et du centre a déjà donné son approbation à la quasi-totalité des mesures en commission du développement durable la semaine passée.

Après l'Assemblée nationale, le Sénat s'apprête à son tour, jeudi, à adopter une proposition de loi écologiste pour restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, ces "polluants éternels" massivement présents dans la vie courante.

Poêles en Téflon, emballages alimentaires, textiles, automobiles... De nombreux objets du quotidien contiennent ces substances per- et polyfluoroalkylés appelées PFAS, qui doivent leur surnom à leur cycle de vie très long et, pour certaines, à leur effet néfaste sur la santé.

"Le Sénat s'inscrit dans une volonté d'avancer de manière transpartisane et cela donne un signal clair à tout le secteur industriel: la sortie des PFAS est lancée", veut croire le sénateur écologiste Jacques Fernique, qui a confiance en la Haute assemblée pour "ne pas dénaturer" le texte voté très largement par les députés au début du mois d'avril.

Ces derniers avaient donné du fil à retordre au gouvernement sur l'article-phare de la proposition de loi, qui prévoit d'interdire à partir du 1er janvier 2026 la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique, produit de fart (pour les skis) ou produit textile d'habillement contenant des PFAS, à l'exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.