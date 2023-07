Pollution plastique: "cinq stratégies d'évitement" des industriels dénoncées par l'ONG Surfrider

En réponse, l'ONG publie "cinq recommandations", dont la publication par les grandes entreprises d'un "bilan vérifié" annuel de tous leurs usages plastiques et la définition d'une "trajectoire de déplastification".

L'ONG environnementale Surfrider dénonce les "cinq principales stratégies d'évitement" mises en place selon elle par les industriels "pour retarder la réduction de l'usage du plastique", dans un rapport publié mardi qui épingle en particulier Nestlé, Unilever, TotalEnergies, Coca-Cola et Adidas.

Nestlé se voit ainsi reprocher d'avoir intégré les consommateurs et les autorités locales dans deux des cinq piliers de sa "stratégie durable sur les emballages". A l'inverse, le géant agroalimentaire affirme avoir réduit de 4,5 à 3,6 millions de tonnes le poids de ses emballages entre 2020 et 2022.

Première stratégie épinglée: la tentative d'entreprise de se défausser "en mettant l'accent sur le rôle des citoyens et des autorités locales dans la gestion de la crise du plastique, minimisant ainsi leur propre rôle et leur devoir" de réduction.

L'ONG dénonce aussi une "stratégie de la poudre aux yeux", consistant à utiliser des "méthodologies de calcul, des rapports et des outils de notation flatteurs ou peu clairs" pour améliorer leurs performances, dont "Unilever fournit un bon exemple".

Enfin, la politique de Coca-Cola est décortiquée par le rapport pour illustrer les entreprises devenues, selon l'ONG, "expertes dans l'art de discrètement combattre les réglementations plastiques".

"Les entreprises doivent cesser de s'appuyer sur de fausses solutions et commencer à déplastifier leurs activités, car c'est le seul moyen de lutter contre la pollution plastique mondiale et ses conséquences dévastatrices pour l'environnement et l'homme", a déclaré Philippine Huc de Surfrider Foundation Europe lors d'un point presse.

Nestlé, Coca-Cola et Unilever font partie de la coalition d'entreprises "soutenant l'élaboration d'un traité mondial ambitieux et efficace pour mettre fin à la pollution plastique", en cours de négociations sous l'égide de l'ONU.

Ce traité doit constituer la réponse de la communauté internationale à la pollution plastique grandissante alors que la production annuelle (460 millions de tonnes) a plus que doublé en 20 ans et pourrait tripler d'ici à 2060.

Or, seulement 9% est recyclé. Des déchets de toutes tailles se retrouvent au fond des océans et au sommet des montagnes et des microplastiques ont été détectés dans le corps humain.