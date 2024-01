Porsche présente sa Macan électrique, avec deux ans de retard

La Macan électrique sera disponible au cours du second semestre de cette année. Le modèle arrive dix ans après le lancement de celui à essence et sera vendu en deux versions: une de base qui passe de zéro à 100 kilomètres à l'heure en 5,2 secondes et une version Turbo, plus puissante, à partir de 114.600 euros, qui met 3,3 secondes pour ce faire. C'est plus d'une seconde de moins que la Macan à moteur thermique la plus rapide, la Macan GTS.

Cette introduction est particulièrement importante pour le marché européen de Porsche. La Macan avec moteur à combustion ne pourra en effet plus être vendue sur le continent dans le courant de l'année, car elle ne répond pas aux nouvelles règles de sécurité informatique. Le constructeur automobile continuera par contre à proposer la version à moteur thermique en dehors de l'UE.