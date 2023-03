Pose à Florennes de la première pierre du complexe dédié aux futurs chasseurs F-35

"C'est un jour important pour la composante aérienne, l'avenir est en construction ici", a affirmé Mme Dedonder (PS) devant un parterre d'invités (des militaires et des industriels principalement) ,rassemblés à Florennes à l'occasion de la pose de la première pierre, qu'elle a concrétisée en déplaçant un gros bloc dé béton avec une grue, sous l'oeil de la presse.

Le contrat de construction des deux complexes, à Florennes et deux ans plus tard à Kleine-Brogel, a été attribué en avril dernier à un consortium belgo-néerlando-américain rassemblant l'entreprise belge Jan De Nul nv, l'agence de design néerlandaise - mais avec une branche belge - Arcadis et l'américaine Burns&McDonnell. Le coût a toutefois doublé par rapport aux prévisions initiales, qui tablaient sur 300 millions d'euros.