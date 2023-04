Pour aménager le coworking de Silversquare, Jean-Paul Lespagnard est revenu à ses racines

Le designer et styliste liégeois de renommée internationale Jean-Paul Lespagnard a eu la charge d'aménager l'ensemble de l'espace de coworking ouvert officiellement par la société Silversquare jeudi dans le quartier des Guillemins à Liège. Pour parvenir au bout de ce projet, l'artiste a expliqué être revenu à ses racines et s'être inspiré de ses voyages.

"Le lien personnel que je sens avec Liège et la gare des Guillemins rend ce projet très spécial pour moi", avait notamment raconté Jean-Paul Lespagnard, lors de la présentation de ce projet en juin 2022. "Je me suis fixé comme objectif principal de concevoir le Silversquare Guillemins non seulement comme un espace de coworking, mais aussi comme un lieu où les navetteurs peuvent passer le temps dans le confort."

Jean-Paul Lespagnard est né à Liège et a grandi à Harzé, puis a entamé une formation de designer à Saint-Luc et à Chateau Massart, dans la Cité ardente. C'est auprès d'artistes internationaux tels que Anna Sui (New-York), ou Meg Stuart (Berlin) qu'il a su perfectionner son oeil et développer son talent.