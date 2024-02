Poursuite du mouvement de grève sur le réseau du Tec Liège-Verviers jusqu'au mardi inclus

La direction regrette toutefois la décision du personnel de ne pas reprendre le travail, "le dialogue en interne étant ouvert et constructif, de même qu'avec les autorités et le ministre de tutelle", estime-t-elle.

Les chauffeurs de bus du TEC Liège-Verviers font grève depuis la semaine dernière. Ils protestent contre l'insécurité qui touche leur métier actuellement. Rien qu'en janvier, le parquet de Liège a répertorié six agressions, dont cinq concernent des dégradations aux véhicules.

"Il s'agit d'un problème de société qu'il faut gérer de manière plus large, globale et durable", avait fait remarquer le ministre de la Mobilité Philippe Henry, annonçant qu'il avait notamment entrepris des contacts avec la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, sur les possibilités de renforcer les moyens et les dispositifs de présence policière dans les quartiers les plus touchés, et ce en étroite collaboration avec les autorités et la police locale.