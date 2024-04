Préavis de grève au siège social d'ExxonMobil à Machelen, plus de 30 postes menacés

La FGTB Pétrole, la CSC Bâtiment - Industrie & énergie (CSCBIE) et la CGSLB ont annoncé vendredi le dépôt en front commun d'un préavis de grève au siège social de la société pétrolière et gazière ExxonMobil à Machelen. Ils dénoncent la prochaine délocalisation des activités de Trading à Londres, ce qui annonce la suppression de 39 postes et de probables licenciements.