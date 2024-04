Préavis de grève pour le 22 avril chez bpost

Les syndicats CGSP et CSC ont déposé un préavis de grève avec échéance le 22 avril, ont-ils confirmé à Belga lundi. La concession d'Etat pour la distribution des journaux prenant fin le 30 juin, les facteurs avertissent d'un service voué à se dégrader et réclament un changement d'orientation dans les choix de l'entreprise pour la suite du dossier.

"Alors que l'entreprise affirmait que tout serait fait pour garder les journaux chez bpost, on sait aujourd'hui que ce ne sera pas le cas", écrivait déjà la CSC sur son site web mercredi. "Si un accord est trouvé avec les éditeurs, la seule option défendue est un transfert à terme de la distribution des quotidiens vers la filiale AMP, avec un impact sur tous les travailleurs de l'entreprise. C'est totalement inacceptable !"

D'autres actions pourraient déjà avoir lieu dans le courant de la semaine, selon le responsable national CSC Transcom Postes Stéphane Daussaint et le secrétaire général CGSP Poste Thierry Tasset.

Une grève plus large aura donc lieu à partir du 22 avril et pour un mois s'il n'y a pas de "profonde modification dans les visions de l'entreprise en termes de restructuration ainsi que dans la manière dont elle organise la distribution de la presse", prévient le premier.

"On espère que certains reprendront leurs esprits(...) Le climat social est très tendu. On essaie de maintenir le dialogue jusque-là, mais j'ai de gros doutes", conclut le second.