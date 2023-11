Préavis de grève pour les pilotes de Brussels Airlines

Après le personnel de cabine, ce sont les pilotes de Brussels Airlines qui ont déposé un préavis de grève, en front commun syndical, indique mercredi le syndicat chrétien. Le leur couvrira les actions à partir du 11 décembre. Dans une réaction, la direction de la compagnie indique rester "optimiste et déterminée" à trouver des solutions et donc à éviter des actions.

"Les pilotes ont l'intention de faire grève si un certain nombre de problèmes ne sont pas résolus", explique Jolinde Defieuw du syndicat ACV Puls. "Cela concerne principalement la charge de travail et le manque de repos."

Direction et représentants des travailleurs, tant de cabine que des pilotes, doivent se retrouver fin novembre pour essayer de déminer la situation.

La compagnie explique être déjà au courant des revendications des syndicats du personnel de cabine et des pilotes. "Nous sommes convaincus qu'ensemble nous trouverons des solutions équilibrées et à long terme qui donneront à notre entreprise et à notre personnel des perspectives et des opportunités de croissance, tout en maîtrisant nos coûts dans un marché très compétitif", ajoute la direction.