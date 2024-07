Premier semestre en demi-teinte pour le Livret A et le LDDS

Partager:

Denis CHARLET Après une première moitié d'année 2023 record, grâce à la hausse des taux d'intérêt, les Livrets A et Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) sont revenus au premier semestre de cette année à des performances plus modérées, en gonflant seulement de 15 milliards d'euros de janvier à juin. Cette collecte nette (différence entre les sommes versées et celles retirées par les épargnants) se place à la septième place des montants récoltés sur une première moitié d'année depuis 2009, année référence où la commercialisation du Livret A a été généralisée à toutes les banques.

L'encours total des deux livrets, dont les caractéristiques sont proches, atteignait 579,9 milliards d'euros au 30 juin, dont 425,5 milliards pour le Livret A, produit phare de l'épargne réglementée, selon les données publiées mardi par la Caisse des dépôts (CDC). Le mois de juin 2024 a été honorable (1,8 milliard d'euros de collecte nette pour les Livrets A et les LDDS). Mais à l'échelle du semestre la comparaison avec l'an dernier n'est pas flatteuse. Entre janvier et juin 2023, les deux livrets avaient attiré 34,5 milliards d'euros, soit un montant plus de deux fois supérieur à celui de la même période cette année. Le taux de ces livrets, passé de 2% à 3% le 1er février 2023, un niveau plus vu depuis 2009 et très attractif par rapport aux autres produits d'épargne proposés par les banquiers et les assureurs, avait permis à ces livrets réglementés de faire le plein comme jamais auparavant.

Il est maintenu à 3% jusqu'à fin janvier 2025, avait confirmé le 12 juillet le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Un niveau supérieur à l'inflation mais inférieur à ce qu'auraient pu avoir les épargnants si la formule théorique de calcul avait été strictement appliquée. - Meilleure dynamique - Le Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, bénéficie d'une meilleure dynamique. Son encours a crû de 570 millions d'euros au mois de juin et de 4,5 milliards d'euros depuis le début de l'année, sa deuxième meilleure performance après le record de l'an dernier.