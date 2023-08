Près de 10.000 plaintes au sujet de la liste "Ne m'appelez plus !"

L'an passé, 9.677 plaintes ont été enregistrées pour des appels non sollicités auprès de personnes figurant sur la liste "Ne m'appelez plus !", rapporte De Zondag dimanche. Il n'y avait jamais eu autant de cas.

Cette liste permet de ne plus recevoir d'appels téléphoniques publicitaires, et recense pas moins de 1.548.841 numéros de téléphone, ressort-il des chiffres du ministre de l'Economie, Pierre­-Yves Dermagne (PS).

Les entreprises sont tenues de prendre en compte cette liste et de ne pas joindre les numéros qui y figurent pour des démarches commerciales. Mais toutes ne respectent pas ce principe. En 2022, le SPF Economie a reçu 9.677 signalements d'appels non sollicités, un record depuis le lancement de cette liste en 2015. En 2020, il était question de 6.237 signalements et de 9.223 en 2021.