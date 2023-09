Près de 1,5 million de dossiers de maladies professionnelles ouverts depuis 1963

L'an dernier, quasiment 13.000 travailleurs ont introduit une demande d'indemnisation.

Selon Fedris, le nombre de personnes en incapacité permanente a beaucoup baissé en 10 ans, passant de 1.218 en 2013 à 454 actuellement dans le secteur privé (-63%) et de 85 à 23 dans les administrations provinciales et locales (-73%). Des mesures de prévention, de moins en moins d'anciens mineurs en vie et le déclin d'activités dans l'industrie lourde, sont à l'origine de cette baisse.