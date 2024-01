Près de 50% des travailleurs actifs à Bruxelles travaillent fréquemment à domicile

L'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA) fait savoir lundi dans un communiqué que 41% des travailleurs résidant en Région bruxelloise et 48% des travailleurs actifs sur ce même territoire travaillent fréquemment à domicile, une proportion importante à l'échelle belge et européenne. Mais le principal changement induit par la crise sanitaire est la diffusion du travail à domicile intensif, défini par plus de 50% du temps de travail effectué depuis le domicile, en Région bruxelloise, ajoute l'IBSA.