Près de 60% des plus grandes entreprises promettent la neutralité carbone, mais la marche est encore haute, selon des experts

Olivier MORIN

Près de 60% des plus grandes entreprises mondiales cotées ont pris des engagements de neutralité carbone, un chiffre qui progresse mais qui ne garantit aucunement qu'elles ont un plan sérieux pour y parvenir, écrit lundi le consortium Net Zero Tracker.

En 2023, lors de la précédente édition de l'analyse faite par le consortium de recherche, qui se présente comme indépendant et rassemble notamment Data-Driven EnviroLab (DDL), The Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), NewClimate Institute et Oxford Net Zero, c'était un peu moins de la moitié des 1.977 entreprises cotées étudiées qui présentaient de tels engagements.