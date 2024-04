Près de 60 ONG appellent banques et investisseurs à ne plus prêter à TotalEnergies

Couper le financement de TotalEnergies en refusant de lui prêter de l'argent : près de 60 ONG ont appelé mercredi banques et investisseurs à "ne pas participer" à l'apport d'argent frais de l'entreprise qui continue "sa stratégie climaticide".

Ces organisations viennent principalement de France (les Amis de la Terre, Attac), d'Afrique (Justiça Ambiental du Mozambique, le Cecic en Uganda), mais sont aussi implantées à l'international (Reclaim Finance, Extinction Rebellion).

Près de 70 % du financement de l'entreprise vient de ses levées de fonds sur les marchés financiers, via les émissions d'obligations, affirme le communiqué. TotalEnergies compte actuellement 45 emprunts sur les marchés, dont dix "doivent expirer entre 2024 et 2025". L'entreprise doit les rembourser, soit avec ses fonds propres soit, plus couramment, en contractant un nouvel emprunt.