Près d'un millier de faillites en janvier en Belgique

Le nombre de faillites a augmenté de 17 % par rapport à janvier 2023. Cette hausse est particulièrement visible en Flandre, avec 544 faillites (+9,5 %). La Wallonie, moins touchée, en déplore 226 (+1,8 %) alors que Bruxelles a connu 201 faillites, soit une hausse de 76,32 %. "À Bruxelles, le nombre de faillites a diminué pendant un certain temps, mais cette tendance semble s'inverser", indique GraydonCreditsafe.

Plus d'une faillite sur cinq en janvier concerne une entreprise de la construction. Avec 218 banqueroutes, ce secteur est le plus impacté. "Bien entendu, la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation des coûts des matériaux de construction ont leur part de responsabilité dans cette évolution", explique Graydon. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration (170 faillites en janvier) et le commerce de détail (104) arrivent en deuxième et troisième positions.