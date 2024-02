Près d'un million de passagers attendus à Brussels Airport pendant le congé de détente

Brussels Airport attend 970.000 passagers durant les deux semaines du congé de détente dans l'enseignement francophone qui débutent vendredi, chiffre jeudi l'aéroport. Les journées les plus chargées devraient être les deux vendredis.

Le 23 février, environ 62.000 passagers sont attendus, principalement dans le sens des départs. Le 1er mars, ce sont 64.000 personnes qui fouleront le hall de l'aéroport à la fois au départ et à l'arrivée.

Les destinations les plus prisées sont généralement les pays ensoleillés, comme les Canaries, l'Espagne, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et le Cap-Vert, ou les destinations de sports d'hiver telles que Innsbruck et Salzbourg en Autriche ou Kittila en Finlande.