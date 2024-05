Prêt-à-porter: Pimkie placé en procédure de sauvegarde

Ce placement en procédure de sauvegarde avec assistance par deux administrateurs, intervenu lundi, "est notre dernière chance", estime Frédérique Dupont, secrétaire CFE-CGC du CSE de Pimkie.

"On ne pense pas que ce soit une mauvaise chose (...) On a plus confiance que si la direction actuelle continuait toute seule", ajoute-t-elle.