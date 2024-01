Prêts Helvet Immo: BNP Paribas pourrait payer jusqu'à 600 millions d'euros

L'association de défense de consommateurs Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) "a trouvé, sur proposition de BNP Paribas Personal Finance, une solution amiable pour les clients (environ 4.400) qui avaient souscrit le contrat d'emprunt immobilier Helvet Immo", déclare-t-elle dans un communiqué transmis lundi à l'AFP et confirmant une information du Parisien.

Fin novembre, BNP Paribas Personal Finance (BNPPF), connue via sa marque Cetelem, a été reconnue coupable en appel de pratiques commerciales trompeuses et recel, pour avoir dissimulé les risques de son prêt en francs suisses Helvet Immo, et condamné à de considérables dommages et intérêts, qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros.

En parallèle de ce volet pénal, la CLCV avait également engagé une action en cessation de clauses abusives au cours de l'année 2017 portant notamment sur l'indexation sur le franc suisse, ainsi qu'une action de groupe dès 2016.

"Selon les termes de l'accord conclu, BNP Paribas Personal Finance s'engage à proposer une solution dans les prochains mois à l'ensemble des emprunteurs", selon le communiqué de l'association de consommateurs.