Primes JO à la RATP: la direction propose 1.600 à 2.500 euros pour les conducteurs du métro et du RER

Les négociations pour les primes JO accordées aux conducteurs du métro et du RER de la RATP se sont achevées mercredi avec une proposition de prime de 1.600 euros pour les agents qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre, ont annoncé les syndicats et la direction jeudi.

Cette prime sera complétée par une prime "événement exceptionnel" de 44,10 euros par jour travaillé sur 12 lignes de métro et les RER A et B pendant les périodes de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, ce qui pourrait amener quelques agents de conduite à toucher 2.500 euros au total. Ce dispositif concerne 2.000 agents sur les 30.000 qui seront amenés à travailler pendant les Jeux.