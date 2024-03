Prison ferme requise contre l'ex-PDG et propriétaire d'Atalian, accusé d'avoir détourné plus de 36 millions d'euros

Le parquet a requis mardi cinq ans d'emprisonnement, dont trois ferme, notamment pour abus de biens sociaux, blanchiment et escroquerie contre Franck Julien, ex-patron du géant du service aux entreprises Atalian, soupçonné d'avoir détourné plus de 36 millions d'euros entre 2008 et 2019 des comptes de sa société.

C'est une affaire "atypique" où se mêle "blanchiment, présomption de blanchiment, abus de bien sociaux en pagaille, escroquerie", et dont les "circonstances" sont "dignes d'un roman à suspens", a déclaré la procureure, évoquant dans ses réquisitions la relation "fusionnelle" entretenu par M. Julien avec Atalian, "au point de confondre son patrimoine" avec celui de l'entreprise.