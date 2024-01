Prix de l'alimentation: fin du premier round des négociations sur les tarifs 2024

Le gouvernement a fait voter en novembre une loi pour avancer de quelques semaines la fin de la période de négociations entre les distributeurs et leurs fournisseurs, espérant une répercussion plus rapide en rayon des baisses de certains prix de gros, huiles ou blé mais aussi énergie.

Les négociations entre les enseignes de supermarchés et une partie de leurs fournisseurs de l'agro-industrie s'achèvent lundi soir, avec les passes d'armes habituelles et sans qu'elles présagent des baisses de prix massives et généralisées.

Exceptionnellement, donc, les entreprises doivent s'entendre plus rapidement sur les conditions de vente pour 2024, d'ici lundi soir pour les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires et au plus tard le 31 janvier pour les plus gros fournisseurs (Lactalis, Herta, Bonduelle...).

"Les négociations se sont bien passées, les industriels français ont été plutôt corrects", a déclaré le médiatique représentant du leader de la grande distribution, E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, sur TF1. "Je viens chez vous avec une vision plutôt positive de ces négociations."

"Il y aura des poches de baisse de prix et on va ramener l'inflation alimentaire à 2 ou 3% par an", a ajouté Michel-Edouard Leclerc, après des hausses de prix moyennes de plus de 20% en deux ans.