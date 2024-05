Procès de l'accident du TGV Est: le procureur dénonce un "aveuglement collectif"

Partager:

Des peines de prison avec sursis et de lourdes amendes ont été requises lundi au procès de l'accident du TGV Est qui a entraîné la mort de 11 personnes et fait 42 blessés en Alsace le 14 novembre 2015. Le procureur de la République a dénoncé un "aveuglement collectif" dans les essais en survitesse et mis en avant "la responsabilité partagée" de cinq des six prévenus jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour homicides et blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité.

Le procureur a requis un an de prison avec sursis à l'encontre du conducteur de la rame Denis T. et deux ans de prison avec sursis contre Francis L., le cadre chargé de lui donner les consignes de freinage et d'accélération. Le magistrat a en revanche écarté toute "responsabilité pénale" à l'encontre de Philippe B., le technicien de Systra - la société maître d'oeuvre des essais - chargé de renseigner le conducteur sur les particularités de la voie. C'est contre les trois personnes morales (SNCF, SNCF-Réseau et Systra) que Nicolas Hennebelle s'est montré le plus sévère.

"Systra a la responsabilité la plus importante" dans l'accident, a affirmé le procureur en réclamant une amende de 225.000 euros, soit le maximum légal, à son encontre. "Je regrette que le maximum légal ne soit pas à la hauteur" de "la douleur indicible" des victimes, a ajouté le procureur. Systra a "manqué à sa mission d'évaluation et de mise en œuvre de la sécurité", a dit le procureur.