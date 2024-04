Procès du TGV Est: premières auditions des prévenus

"Ça va aller..." A la barre mardi du tribunal correctionnel de Paris, le cadre chargé de donner au conducteur du TGV les consignes de freinage et d'accélération, tremble comme une feuille avant même d'évoquer la "journée cauchemardesque" du 14 novembre 2015.

Le cadre SNCF était présent dans la cabine du pilotage au moment de l'accident.

"Je veux exprimer aux victimes et aux familles des victimes mes plus forts regrets par rapport à ce terrible accident et cette journée cauchemardesque du 14 novembre 2015", dit-il le corps secoué par des tremblements.

"Je porte et je porterai toujours en moi l'image de cet accident et des victimes", poursuit le prévenu.