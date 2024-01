Protéines végétales: la spin-off Gantoise Protealis lève 22 millions d'euros

Protealis est une spin-off de l'Institut flamand de biotechnologie (VIB) et de l'Institut flamand pour l'agriculture, la pêche et la recherche alimentaire (ILVO), fondée en 2021. Elle développe des semences et des techniques de semis pour des protéagineux adaptés au sol et au climat européens.

Protealis a notamment mis au point deux variétés de soja adaptées au climat régnant sous nos latitudes. Jusqu'ici, le soja utilisé en Europe est principalement importé d'Amérique du Sud.