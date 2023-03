Protestation estudiantine sur un stand de recrutement de Total à Louvain-la-Neuve

Ils dénoncent les "bénéfices records" réalisés par le géant énergétique alors que la population est en difficulté pour payer ses factures, ainsi que le fait qu'une partie des bénéfices servira à des projets d'énergies fossiles.

L'action s'est déroulée dans le calme, durant un petit quart d'heure, et la quinzaine d'étudiants qui l'ont menée ont quitté les lieux lorsque le service de sécurité est intervenu.

Les Journées de l'Industrie se veulent un espace de rencontre entre une centaine d'entreprises et les futurs diplômés des écoles d'ingénieur, de bio-ingénieur et de sciences informatiques de l'UCLouvain.

L'action ne visait que le stand de TotalEnergies, qualifié de "climate killer", et se voulait pacifique, s'inspirant de celle menée dans le même cadre par les étudiants d'HEC Paris. Pour les protestataires, le groupe Total a changé de nom et de logo mais investit toujours massivement dans les combustibles fossiles, menant des projets controversés en Afrique dont la construction de l'oléoduc EACOP en Ouganda et en Tanzanie. Sur place, le personnel de TotalEnergies en charge du stand de recrutement n'a pas souhaité réagir.