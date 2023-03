Proximus reprend le fournisseur EDPnet qui gardera son entité distincte dans le groupe

"Cette acquisition permettra à Proximus d'enrichir son offre dans le segment des clients résidentiels fans de technologie, ainsi que sur le marché des PME. Proximus compte maintenir EDPnet en tant qu'entité distincte au sein du groupe, afin d'assurer une continuité maximale pour les clients et le personnel", précise l'opérateur télécom.

Proximus signale en outre que dans les semaines à venir, les clients d'EDPnet seront personnellement informés de l'acquisition et des aspects pratiques à prendre en compte pendant la transition. "Tous les clients conserveront leurs services et avantages actuels et pourront utiliser les réseaux Gigabit de Proximus, ainsi que profiter des futures innovations de Proximus", souligne le groupe.