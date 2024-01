Proximus se distingue dans un marché en nette baisse

Les immobilières marquaient également le coup avec des baisses de 2,7 et 2,5% en Cofinimmo (68,90) et Aedifica (60,70), WDP (26,74) perdant 2,3%.

Solvay (24,28) et Syensqo (82,79) reculaient par contre de 2,8 et 2,1%, arGEN-X (348,00) et Galapagos (34,94) de 0,3 et 1,9%.

AB InBev (57,73) était négative de 1,6%, KBC (57,44) et Ageas (38,05) de 1,2 et 2,1%, Aperam (28,78) et Umicore (20,87) de 0,3 et 2,4%, D'Ieteren (176,00) et Melexis (79,85) de 0,8 et 1,6%.

Elia (111,50) et Sofina (208,80) valaient de même 2,3% de moins que mardi, Ackermans (154,00) et GBL (67,70) reculant de 1,2 et 1%.

VGP (104,60) chutait par ailleurs de 3,4% en compagnie de Immobel (27,70) et Care Property Invest (13,54) qui reculaient de 2,3 et 2,6%, Xior (28,20) et Ascensio (48,50) de 1,7 et 2,1%.