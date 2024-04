Proximus se félicite d'un premier trimestre positif avant l'acquisition de Route Mobile

Le groupe de télécommunications Proximus rapporte vendredi un premier trimestre 2024 globalement positif avec un chiffre d'affaires et un Ebitda en hausse, principalement en Belgique. L'entreprise, appartenant à plus de 53% à l'État belge, évoque des prévisions "pleinement confirmées" pour l'ensemble de l'année 2024.

Le chiffre d'affaires domestique de Proximus a progressé de 4,5% par rapport au premier trimestre 2023, pour atteindre 1.201 millions d'euros. Cela s'explique notamment par "une croissance continue de la base clients" et les "majorations tarifaires liées à l'inflation". L'Ebitda (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, NDLR) domestique est également pointé en hausse, de 4,7% sur un an, s'élevant à 424 millions d'euros.

Proximus compte ainsi 21.000 clients mobile supplémentaires et 12.000 de plus pour sa base internet. Le nombre d'abonnements TV subit par contre une chute de 15.000 unités sur un an, et les abonnements de la ligne fixe diminuent de 43.000 unités.