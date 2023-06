Prudent, l'indice BEL 20 termine une fraction plus bas

Fort irrégulier vendredi, l'indice BEL 20 devait enregistrer un timide rebond final qui laissait l'indice bruxellois confirmer un repli de 0,05% à 3.639,40 points avec sept de ses éléments en baisse, Solvay (104,65), en tête avec un recul de 1,74% alors qu'Ackermans (154,20), arGEN-X (364,50) et UCB (85,66) étaient stationnaires, et Galapagos (39,95) en hausse de 0,99%.

KBC (62,44) perdait 0,70%, Ageas (37,63) et AB InBev (51,17) remontant par contre de 0,19 et 0,61%.

D'Ieteren (170,20) et Elia (117,30) restaient positives de 0,47 et 0,34%, Sofina (204,00) et Aedifica (66,45) regagnant 0,39 et 1,37% tandis qu'Aperam (31,91) et Umicore (27,46) perdaient 0,96 et 0,29%.