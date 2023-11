Prudente expectative avant les annonces de la FED

La prudence l'emportait mercredi vers 11h00 avant les annonces de la FED, les voisins européens du BEL 20 étant partagés et peu modifiés alors que l'indice bruxellois gagnait 0,1% à 3.361 points avec sept de ses éléments en hausse et des actions Ackermans (140,30), Proximus (7,82), Sofina (179,00) et WDP (23,32) momentanément inchangées.

D'Ieteren (140,50) gagnait 0,3% à l'inverse d'Aperam (26,07) et Umicore (22,20), qui reculaient de 0,3 et 1,1%.

Greenyard (5,62) et Unifiedpost (2,45) rebondissaient par ailleurs de 3,7 et 6,5% tandis qu'Agfa-Gevaert (1,488) et Econocom (2,26) reperdaient 2,2 et 2,4%.

MDxHealth (0,263) se distinguait enfin en ajoutant 3,9% aux 12,4% déjà engrangés la veille, Oxurion (0,0009) récupérant 12,5% tandis que Mithra (1,208) et Celyad (0,58) remontaient de 3,4 et 2,1% contrairement à Biosenic (0,0462) qui chutait de 5,7%.