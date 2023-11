Prudente progression du BEL 20 et de ses voisins européens

Les immobilières emmenaient les hausses avec des regains de 2,6 et 2% en Cofinimmo (65,90) et WDP (25,82), Aedifica (58,95) regagnant 1,4%.

AB InBev (57,41) et KBC (52,50) valaient 0,2 et 0,6% de plus que la veille alors que Sofina (203,40) et Melexis (85,80) remontaient de 1,6 et 1,3%, Solvay (104,75) et UCB (67,96) de 1,1 et 0,3%, Galapagos (33,89) de 0,1%.