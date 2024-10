Punaises de lit: les autorités alertent les consommateurs sur un insecticide interdit en France

Dans une étude publiée en décembre 2023, les autorités sanitaires ont rappelé les risques que représente cette substance active de la famille des organophosphorés: classée comme mortelle par inhalation et toxique par contact avec la peau ou par ingestion, elle est susceptible de provoquer des symptômes respiratoires, oculaires et des troubles neurologiques.

Les douanes et la Répression des fraudes (DGCCRF) ont alerté mercredi les consommateurs sur la multiplication des saisies de "Sniper 1000", un insecticide interdit en France utilisé dans le traitement des infestations de nuisibles comme les punaises de lit.

L'insecticide, interdit en France depuis 2013, continue d'être vendu sur "des étals de marchés, sur des plateformes de commerce électronique ou par des particuliers sur les réseaux sociaux", selon un communiqué des douanes et de la DGCCRF.

"Face à la recrudescence des saisies réalisées sur les voyageurs, un message de prévention à l'attention des usagers, édité par la DGCCRF, est affiché par les services douaniers, à l'arrivée des vols considérés comme à risque", précisent les autorités.

Depuis le début de l'année 2024, plus de 2.000 flacons de "Sniper 1000" ont été saisis par les services douaniers, dans du fret et dans des bagages de voyageurs à l'aéroport de Roissy et dans un bureau de dédouanement postal à Wissous (Essonne).