Pyrénées-Orientales: face à la sécheresse, une procession pour appeler la pluie

Cette croyance, précise Jean-Luc Antoniazzi, historien et président de l'association culturelle de la cathédrale Saint Jean à Perpignan, "ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça remonte à plus de mille ans".

Pour Gérard Majoral, arboriculteur et maraicher à Thuir, près de Perpignan, "on attache peut-être un peu plus de valeur et d'importance à ce qui est porté aujourd'hui par cette croyance, parce qu'on en a forcément bien besoin".

"L'année dernière, nous sommes venus et on se devait cette année également d'être là. On met toute notre confiance dans le Seigneur et dans Saint Gaudérique. Ça ne fait pas de mal et nous espérons", témoigne Josette LLanes, une paroissienne de 74 ans, petite-fille d'agriculteurs.

Christophe Lefebvre, premier vicaire de la cathédrale de Perpignan, dit observer un "regain de piété pour les saints locaux".