Quasi-stabilisation de la confiance des chefs d'entreprise en avril

Après la nette hausse du mois de mars, le baromètre de conjoncture a marqué le pas en avril, affichant un très léger recul (-0,2, passant de -7.6 à -7,8), malgré une embellie dans le commerce et les services aux entreprises, indique lundi la Banque nationale. L'indicateur de l'industrie manufacturière fléchit en revanche après quatre mois consécutifs d'amélioration.

Un recul (-1,3) qui s'explique par une détérioration de l'appréciation du carnet de commandes et des prévisions d'emploi dans ce secteur, tandis que le niveau des stocks a été jugé plus favorablement et que les prévisions de demande se sont légèrement redressées.

Le climat des affaires est, par ailleurs, resté quasiment inchangé dans la construction (-0,4). Le matériel a été utilisé moins intensivement et l'évolution récente du carnet d'ordres s'est dégradée. En revanche, l'appréciation du niveau de ce dernier a été plus positive et les prévisions de demande se sont raffermies.