Quasi statu quo pour le Bel 20

AB InBev (58,54) et KBC (63,52) valaient 0,1 et 0,4% de plus que jeudi, Ageas (39,77) reculant par contre de 0,8% tandis qu'Elia (101,70) et Melexis (80,10) remontaient de 0,6%.

Les résultats de What's Cooking (65,00) et EVS (32,85) étaient salués par ailleurs par des bonds de 12,5 et 8,2%, écarts ramenés à 9,8 et 7,7% vers 11h00.

Kinepolis (43,65) et Qrf (9,76) ajoutaient 3,9 et 3,2% à leurs gains de la veille alors que Roularta (11,80) et Ascensio (44,85) reculaient de 2,5 et 2,3%, Orange Belgium (12,94) et Econocom (2,11) de 2 et 1,8%.