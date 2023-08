Quatrième baisse pour le BEL 20 qui s'enfonce sous les 3.600 points

Les craintes sur les taux poussaient à nouveau les marchés européens dans le rouge vendredi matin, l'indice BEL 20 s'orientant vers une quatrième baisse en reculant de 1% à 3.577 points avec tous ses éléments en baisse à l'exception de Ageas (36,95) et Elia (99,50) qui regagnaient 0,1 et 0,9%.

KBC (62,14) et AB InBev (50,73) valaient 1,2 et 0,5% de moins que jeudi, Aedifica (57,20) et WDP (24,64) reculant de 2 et 1,5%, Cofinimmo (67,70) de 1,7%.

Solvay (102,75) et UCB (80,28) étaient négatives de 1,2 et 1,4%, arGEN-X (451,10) et Galapagos (35,45) de 1,2 et 0,7%, Melexis (86,05) et Sofina (195,60) de 1 et 1,5%.

Roularta (14,35) plongeait par ailleurs de 13,5% après avoir perdu jusqu'à plus de 15% à la suite de résultats semestriels négatifs, les résultats de EVS (23,60) étant par contre salués par un bond de 6,5% tandis que Accentis (0,029) rebondissait de 5,8% à l'inverse de VGP (92,35), négative de 3,6%.

Oxurion (0,0021) et Celyad (0,552) reperdaient enfin 4,5 et 3,1% alors que MDxHealth (0,343) regagnait 3,6%.