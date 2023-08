Quelque 15.000 visiteurs attendus en octobre au salon Batireno/Energie & Habitat à Namur

Le salon Batireno et Energie & Habitat sera de retour à Namur Expo durant deux longs week-ends, du 14 au 16 et du 20 au 22 octobre. Pas moins de 15.000 visiteurs y sont attendus, ont indiqué mardi ses organisateurs.

Durant six jours, celles et ceux qui souhaitent opter pour un habitat plus durable sur le plan énergétique pourront rencontrer pas moins de 140 professionnels de la région sélectionnés avec soin.

De nombreuses conférences seront également proposées en collaboration avec le Cluster Eco-construction. Parmi les thèmes qui y seront évoqués, on trouve la massification de la rénovation énergétique, l'isolation, les matériaux durables, les économies d'énergie ou encore l'habitat autonome. "La Nuit de l'énergie" (vendredi 20 octobre, de 18h00 à 21h00) proposera aussi un programme axé sur la réduction de la facture énergétique.