Quelque 20.000 voyageurs concernés par la fin des vols passagers d'Air Belgium

Environ 20.000 voyageurs sont concernés par la fin des vols passagers vers l'Afrique du Sud et l'Ile Maurice après le 3 octobre annoncée lundi par Air Belgium, a-t-on appris auprès de la compagnie aérienne. Toutes les liaisons avant cette date seront par contre bien assurées, y souligne-t-on.

Air Belgium a annoncé lundi cesser son activité passagers en propre, "chroniquement non rentable" en raison notamment de la concurrence sur le marché. L'entreprise axera désormais son développement exclusivement sur le fret (cargo) et l'ACMI (l'affrètement d'avions pour d'autres compagnies aériennes) qui lui offrent des perspectives de croissance. Le module de réservation de vols n'est d'ailleurs plus accessible sur le site internet du transporteur.

De nombreux passagers sont dès lors inquiets et cherchent à joindre la compagnie pour avoir réponses à leurs questions. Une FAQ (foire aux questions, NDLR) a été mise en ligne en début de soirée.